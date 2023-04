Svolta nel centro di San Gimignano Arrivano le telecamere nella Ztl

Questa volta si passa davvero ai fatti. Si fa sul serio. Stanno per arrivare, dopo venti anni di attesa le telecamere con l’occhio telematico puntato sui veicoli per entrare in centro storico nella zona a traffico limitato. E qualcuno dentro le mura ha così commentato: "Finalmente, tanto tuonò che piovve". Sarà dunque decisiva la nuova installazione dei varchi elettronici nella Ztl che la Giunta ha cominciato a far installare per dare la giusta regolata agli accessi.

"Con l’impegno – precisano da Comune – di realizzare un sistema di controllo automatizzato degli accessi nella zona del centro storico dopo aver passato la fase della pandemia che ha rallentato e bloccato molti progetti e per riprendere a pieno ritmo il lavoro in merito agli impegni assunti con i cittadini". E quello dei varchi elettronici per il controllo degli accessi al sito Unesco è un tema di cui si discute, come sopra ricordato, da circa venti anni, ma mai portato a compimento. Ed ecco la delibera della giunta del settembre scorso che ha dato "mandato agli uffici comunali competenti di porre in essere tutti gli atti necessari, anche autorizzativi, per la realizzazione di un sistema telematico di rilevazione mediante l’installazione di varchi elettronici". Saranno sei i punti di osservazione dell’occhio telematico puntato sul centro storico: a porta San Giovanni, Bonda-Piandornella, in via Quercecchio, Santa Caterina, Bigazzino-Bagnaia e a porta San Matteo. Proprio in questi giorni gli uffici della polizia municipale hanno affidato la fornitura, l’installazione, la configurazione e la manutenzione a un’impresa. Una volta acquisiti i pareri dalla Soprintendenza, le telecamere della nuova Ztl saranno installate e con esse l’amministrazione varerà anche un nuovo regolamento, con lo scopo di mettere ordine nelle varie ordinanze oggi presenti per l’accesso al centro storico.

Su questa operazione non può mancare la riflessione del sindaco Andrea Marrucci: "Per noi la creazione del sistema di controllo automatizzato con telecamere è un obiettivo di legislatura, un preciso impegno preso con i sangimignanesi in campagna elettorale – precisa subito – che risponde a più obiettivi: quello della vivibilità, quello della sicurezza, quello della tutela del centro storico Patrimonio dell’Umanità e del contrasto agli abusi negli accessi e nella sosta. Una scelta a tutela dei residenti e di un patrimonio mondiale che chiede ogni giorno maggiori attenzioni". Chiaro e deciso.

Romano Francardelli