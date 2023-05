Sviluppo sostenibile Le ’ConversAzioni’ Carbon Neutrality

La sostenibilità, i cambiamenti climatici e l’impatto dei gas serra al centro di ’ConversAzioni’, promosso dall’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena, per venerdì nel complesso universitario di Pian dei Mantellini. I lavori rientrano nel programma del Festival dello sviluppo sostenibile 2023, promosso da ASviS. Dopo l’incontro con gli studenti di Sarrocchi, Bandini e Roncalli, alle 12 saranno presentati i risultati dell’Inventario dei gas serra della provincia di Siena per il 2020; nel pomeriggio Gianmaria Sannino, climatologo e dirigente Enea, presenterà i ’Modelli Climatici Regionali per prevedere il clima mediterraneo’.