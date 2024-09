Sventa il furto grazie al cellulare. Ladro arrestato in flagranza di reato

Potere della tecnologia. Ha assistito in diretta sul telefonino a un tentativo di furto nella sua abitazione. Provvidenziale il sistema di videosorveglianza collegato all’alert sullo smarthponet del proprietario dell’appartamento preso di mira, che era al lavoro. Si è precipitato a casa e con l’aiuto di alcuni vicini e dei carabinieri, che intanto aveva già avvertito chiamando il 112, ha bloccato il malvivente sul pianerottolo dell’appartamento.

Il ladro, un italiano di 40 anni, residente a Poggibonsi, dove è avvenuto il fatto, ma da tempo domiciliato altrove, e già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato. Poco prima delle 20 sul telefonino della vittima, che in quel momento era, come detto, al lavoro, non lontano comunque da casa, è scattato l’allarme antifurto ed è apparso il video di un ladro in azione all’interno del suo appartamento. Dopo la chiamata al 112, una pattuglia dei carabinieri di Poggibonsi nel giro di qualche minuto è arrivata sul posto.

Come del resto il proprietario dell’abitazione ‘visitata’ dal quarantenne. L’uomo ha beccato il ladro sul pianerottolo, mentre stava cercando di darsi alla fuga. Con l’aiuto di alcuni vicini è riuscito a bloccarlo. In quel momento sono arrivati i carabinieri e lo hanno tratto in arresto in fragranza per tentato furto.

Dopo le formalità di rito, il quarantenne è comparso davanti al giudice del Tribunale di Siena che, dopo aver convalidato l’arresto, condividendo la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, ha disposto la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica nella provincia di Pistoia. I controlli anticrimine dei carabinieri della compagnia di Poggibonsi vanno avanti su tutto il territorio. Una pattuglia è presente tutti i giorni dalla mezzanotte alle 6 in centro e nelle zone limitrofe per prevenire risse e reati vari.

Una misura che ha dato e sta dando ottimi risultati, visto che da agosto a oggi tutto è filato liscio. Un potenziamento arrivato sulla scia di quanto avvenuto per alcune settimane nei mesi scorsi alla stazione ferroviaria, teatro di alcuni episodi di miccrcriminalità. Anche in questo caso, interpretando il pensiero dei residenti, l’Arma piazzò in zona una pattuglia per gran parte della giornata, tenendo alla larga spacciatori e malintenzionati in genere.