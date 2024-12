"Suor Angelica" ai Rinnovati. In scena l’atto unico di Puccini

Ai Rinnovati torna Siena in Opera, con ‘Suor Angelica’. Questa sera (mercoledì 11) alle 21, per la terza edizione di Regeneration Opera, va in scena l’atto unico di Giacomo Puccini, su libretto di Giovacchino Forzano, in un allestimento originale per la regia di Sergio Basile. Un grande evento inserito nel cartellone di teatro in musica e opera lirica voluto fortemente dal direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli, per rendere completa l’offerta della stagione e richiamare le atmosfere dei grandi teatri lirici italiani. "’Suor Angelica’ – spiegano da Amat – è, come consuetudine di Amat, un allestimento fuori da ogni schema, risultato di un intenso lavoro e prosecuzione di quello iniziato con Gianni Schicchi nel 2022". Un prequel inedito, in forma di racconto epistolare e graphic-novel, introdurrà l’esecuzione. L’operazione culturale eseguita da Amat insieme al regista e drammaturgo Sergio Basile restituisce una messa in scena che scava nella storia e nell’immaginario novecentesco e che allo stesso tempo rende la vicenda assai attuale. Partendo dalla documentazione relativa ai ‘fantomatici’ epistolari di Puccini con il librettista Giovacchino Forzano, le tavole illustrate da Spartaco Ripa accompagnano il racconto, la cui ricostruzione è stata curata dalla Classe V E del Liceo Galileo Galilei di Siena. Atto unico di Puccini, che si apre sul fragore delle bombe di una guerra, la Prima Guerra Mondiale, durante un’offensiva austriaca. L’orchestra è quella di Amat, la Unconventional Orchestra diretta da Concetta Anastasi. Oltre ai ragazzi del Liceo Galilei hanno collaborato all’allestimento gli allievi della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, alcune classi dell’Istituto Roncalli di Poggibonsi e del Liceo Musicale Piccolomini di Siena. Con la partecipazione dell’Unione Corale Senese ‘Ettore Bastianini’.

R.B.