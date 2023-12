Suolo pubblico e fioriere, ecco cosa cambia

Per i festeggiamenti nella notte più lunga dell’anno il Comune ha varato proprio ieri nuove disposizioni che riguardano l’occupazione del suolo pubblico contenute in uan determina della direzione commercio e statistica. Tutto nasce dal fatto che si prevede un grandissimo afflusso di persone per assistere al concerto di Emma Marrone in Piazza. Dehors o altre installazioni anche a carattere provvisorio possono rappresentare un intralcio. Di qui la sospensione delle occupazioni del suolo pubblico in alcune vie dove ci sarà un grande via vai di persone dalla Conchiglia alle altre strade del centro storico. Ecco quali sono. In via Rinaldini dovranno essere rimossi tutti gli arredi, dalle 16.30 del 31 dicembre fino a quando sarà necessario. Di più: anche quando si renderà utile far passare mezzi per lo smontaggio delle strutture per l’allestimento del concerto, dovranno essere rimossi gli arredi su indicazione della Municipale. "Le occupazioni di suolo pubblico insistenti nelle vie della Y storica (Banchi di sopra e di sotto, via di Città), oltre alla stretta osservanza delle misure d’ingombro delle stesse – si legge nella determina – dalle 16.30 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio" non potranno posizionare sedute di qualsiasi tipo sul lato dei tavoli parallelo all’asse stradale".

Vietata l’occupazione del suolo pubblico, sempre nel medesimo orario della Y storica, anche nel tratto di via di Città compreso fra le intersezioni fra Costarella dei barbieri-via dei Pellegrini e Chiasso del Bargello-via delle Campane. Infine l’area dei Quattro Cantoni: oltre ad osservare in maniera severa le misure d’ingombro delle varie occupazioni, dalle ore 14 del 31 alle ore 6 del primo gennaio non sarà consentito di mettere fioriere o altri arredi. Le disposizioni sono state comunicate ai titolari di concessioni.

La.Valde.