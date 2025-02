Sull’Amiata nuova centrale geotermica

Accordo in vista sulla geotermia tra Regione, Enel e Comuni. Coinvolta anche l’Amiata con il territorio di Piancastagnaio in primo piano. Qui, paese che ospita già una grande grande produzione geotermica, Enel Green power dovrebbe realizzare una nuova centrale, una delle tre (almeno) che in tutta la regione saranno previste al momento della sottoscrizione del nuovo accordo sulle concessioni.

Una notizia che arriva proprio nei giorni in cui il consiglio comunale di Piancastagnaio, che si riunirà oggi alle 17,30, dovrà approvare un percorso di transizione energetica nel proprio territorio comunale attraverso la partecipazione a quello che sarà il progetto di realizzazione di una Comunità energetica.

In programma la promozione e utilizzo dell’energia derivata dall’ uso di fonti rinnovabili, mediante la partecipazione dell’ ente comunale alla fondazione di partecipazione “Flander Italia ets” in qualità di membro.

Consiglio comunale che alle 21 diventerà un pubblico incontro con i cittadini all’ex bocciodromo del paese.

Al momento il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi non si sbilancia sugli oneri che il Comune riceverà dopo l’ accordo regionale. "Siamo ancora in attesa dell’ ok definitivo – ha affermato – e non vi è ancora certezza alcuna di quanto spetterà a ogni comune e su che capitoli verranno calcolati gli introiti per ciascun comune rientrante nell’accordo siglato tra la Regione Toscana e l’Enel per quanto riguarda l’ energia e le fonti rinnovabili. Sarà la Regione stessa a valutare nei prossimi giorni quanto spetterà al nostro comune finanziariamente", conclude il sindaco Capocchi.