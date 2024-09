Sulla 68 ancora un brutto incidente. Scooterista contro un’auto, è grave

La 68 si è macchiata nuovamente di sangue. Un 80enne poggibonsese è ricoverato in gravissime condizioni alle Scotte di Siena per le ferite riportate in un drammatico incidente avvenuto ieri intorno alle 10,30 in località Maltraverso, all’immediata periferia di Poggibonsi. Il pensionato era alla guida di uno scooter che, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’auto. Nel tremendo impatto il pensionato ha riportato serie conseguenze ed è stato trasportato in codice 3 al policlinico senese. Sul posto sono arrivati il 118, l’automedica, la Misericordia di Poggibonsi, la polizia municipale del comando cittadino. Per consentire i soccorsi, il tratto della 68 tra Maltraverso e Campostaggia è stato chiuso al traffico. Trattandosi di una strada molto transitata in tutte le ore del giorno si sono formate da subito lunghe file. La circolazione è stata deviata nel centro abitato di Poggibonsi, letteralmente assediato dalle auto. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo un’ora.

La 68 da Poggibonsi a Colle si conferma, purtroppo, una delle strade valdelsane più pericolose in assoluto. La lingua dei numeri parla chiaro: su questa arteria stretta, piena di curve, costeggiata da grosse piante, si viaggia alla media di un incidente alla settimana ormai da diversi anni. Alcuni anche gravi. Nella giornata di ieri sulle strade valdelsane si sono registrati altri due incidenti. Nel primo, un tamponamento alle Grillaie, nei pressi di Poggibonsi, in cui sono rimaste coinvolte tre auto, uno degli occupanti ha riportato lievi ferite. Nell’altro, uno scontro a Gracciano, nel comune di Colle, tra un furgone e un’auto con tre turisti francesi a bordo, per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone. In entrambi i casi è intervenuta la polizia municipale. E’ lungo l’elenco delle strade del nostro territorio ad alto rischio. Ne fanno parte, oltre alla 68, la Palio, la Cassia per Barberino Val d’Elsa, la 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti, la ex provinciale che collega San Gimignano e Poggibonsi. Tutte strade molto pericolose e a forte densità di transito, soprattutto nelle ore diurne, e che necessitano quanto prima di adeguate ristrutturazioni. Un settore, quello della viabilità, particolarmente critico da anni e come tale bisognoso non di interventi tampone ma risolutivi a tutti gli effetti. Occorre ad ogni costo affrettare i tempi: per la sicurezza del traffico e per un ulteriore sviluppo economico della Valdelsa, che ha fame da troppo tempo di collegamenti migliori.

Marco Brogi