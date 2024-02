Sul Piano strutturale la parola ai cittadini

Avviato il percorso partecipativo ’San Gimignano dalle torri al piano’, che accompagnerà cittadini e Comune nell’elaborazione del nuovo Piano Strutturale, strumento urbanistico con cui si decidono le strategie per lo sviluppo sostenibile del territorio. Proprio il confronto con la cittadinanza e la voce degli abitanti sono al centro del percorso; il primo appuntamento sarà in città domani con il Punto d’ascolto mobile, che i cittadini troveranno dalle 10 alle 13 in Piazza Duomo e dalle 14.30 alle 17 nel piazzale davanti alla Coop. Al punto sarà possibile lasciare la propria opinione sui temi dell’ambiente, del paesaggio, della tutela del territorio, ma anche del lavoro, del turismo sostenibile, della casa, dell’abitare nel centro storico e nelle frazioni.

Il primo passo per raccogliere il punto di vista degli abitanti dei diversi quartieri è un questionario online, compilabile fino a Pasqua in forma anonima, sul sito istituzionale del Comune. Chi ha difficoltà con la compilazione on-line può rivolgersi al punto digitale presso l’Urp, in Piazzale Martiri di Montemaggio. Seguirà inoltre un fitto calendario di appuntamenti, che prevede: ’Tour in bus’ il 9 marzo per riflettere nei luoghi maggiormente interessati dalle strategie del futuro piano (il centro storico e la sua accessibilità, il territorio rurale, l’Elsa, le frazioni, il distretto produttivo); ’Laboratorio tematico’ il 19 marzo sul tema ’Abitare a San Gimignano’; ’Laboratorio tematico’ il 26 marzo su ’Ambiente, paesaggio e territorio agricolo’; ’Seminario’ il 27 marzo sulla pianificazione urbanistica dal dopoguerra a oggi; Laboratorio dedicato alle scuole il 9 aprile; incontro finale il 23 aprile sugli esiti del percorso partecipativo degli incontri.

