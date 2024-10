"Sul cantiere. Esselunga il Comune c’è"

"Il Comune, attraverso le sue strutture tecnico-amministrative competenti, adotterà tutti i provvedimenti necessari nelle successive fasi del procedimento, basandosi sui fatti accertati e resi noti, nel rispetto dei principi di garanzia e riservatezza". Così l’assessore all’Urbanistica del Comune di Siena, Michele Capitani (foto), ha risposto all’interrogazione del capogruppo Pd, Giulia Mazzarelli, in merito al sequestro del cantiere di Esselunga in strada Massetana Romana a Siena. "Confidiamo nel lavoro della magistratura quindi non possiamo toccare alcun altro aspetto che non sia quello relativo agli atti amministrativi", ha detto Capitani. Il vicesindaco ha poi ripercorso l’iter della pratica dal 2013 a oggi: "Nel 2021 Prospettiva Spa ha richiesto una variante, ridimensionando il progetto a una struttura commerciale di media superficie e due sale cinematografiche e riducendo quindi la richiesta edificatoria di circa 600mq. La variante è stata approvata con il permesso nel 2022 alla Trivio 2021 Srl, subentrata a Prospettiva Spa. Il permesso è stato oggetto di un ricorso al Tar con richiesta di sospensiva (rigettata nella seconda metà del 2022) e siamo in attesa di fissazione di udienza e di un altro ricorso senza richiesta di sospensiva anche esso in attesa di udienza. Nel 2024 è stata presentata da parte del titolare al permesso a costruire una Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) costituente variante in corso d’opera del permesso. La struttura comunale ha inibito gli effetti della Scia che hanno richiesto ulteriori accertamenti e provvedimenti conseguenti in corso".

Dura Mazzarelli: "In 50 anni di governo della sinistra mai era successo a Siena che un cantiere fosse posto sotto sequestro".