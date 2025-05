Bonechi a Ponte in Festa ’La strada racconta’

Luca Bonechi, appassionato ciclista senese ha voluto raccogliere in un libro, dal titolo ’La strada racconta. La Via Francigena incontra l’antica Via del Sale’, le storie e le emozioni vissute nella preparazione e nello svolgimento di un viaggio in bicicletta fatto da duecento ciclisti attraverso le ’infinite vie’ della Via Francigena e dell’antica Via del Sale, quindi un bel pezzo di territorio toscano. Il libro sarà presentato domani alle 18 a Ponte in Festa l’annuale evento gastronomico, sportivo e culturale della comunità di Ponte d’Arbia. L’autore Luca Bonechi dialogherà con il giornalista Massimiliano Bellavista. Bonechi invita a scoprire il territorio in bicicletta ma anche con ogni altro veicolo ma sempre in modalità lenta, ricostruendo con cura itinerari che valorizzano ed esaltano la bellezza del paesaggio e il magnifico e unico patrimonio culturale toscano. Le illustrazioni contenute nella pubblicazione, a cura di Valter Ballarini, arricchiscono ulteriormente l’opera, rendendo la lettura del libro come una esperienza di carattere sensoriale. La prefazione di Rodolfo Montuoro, infine, offre al lettore la possibilità di esplorare le strade storiche e le meraviglie paesaggistiche della Toscana.