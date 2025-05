Abbadia Isola, un viaggio nel tempo con ’La versione di Cochi’

‘La versione di Cochi’, ovvero sessant’anni di storia dello spettacolo italiano raccontati da uno dei suoi protagonisti più amati. Appuntamento da non perdere, sabato 10 alle 18 nella Sala Ildebrando di Abbadia Isola a Monteriggioni, all’interno del ciclo culturale "Incroci". C’è un filo sottile, fatto di ironia, musica, teatro e memoria, che attraversa sessant’anni di cultura e intrattenimento in Italia. Un filo che passa per Milano, i cabaret anni Sessanta, la televisione che cambia, il cinema d’autore, le amicizie indimenticabili, i sodalizi artistici che hanno fatto epoca. Questo filo si chiama Aurelio Ponzoni, per tutti Cochi.

Protagonista assoluto della serata il cui ingresso è subordinato a una consumazione al BarMaM, il bar del Museo, al costo di 6 euro. Informazioni e prenotazioni allo 0577 304834. L’occasione è la presentazione del libro "La versione di Cochi" (Baldini+Castoldi, 2023), autobiografia sincera, ironica, sorprendente e intensamente umana, scritta con la complicità del giornalista Paolo Crespi. Non una semplice raccolta di aneddoti, ma un racconto vero, vivido, capace di attraversare generazioni e registri, così come ha fatto il suo autore lungo l’intero arco della sua carriera.

Cochi Ponzoni non è soltanto la metà del duo leggendario Cochi e Renato: è un attore raffinato, un uomo di cultura, un osservatore acuto della società italiana, capace di alternare con grazia e disincanto ruoli teatrali complessi, apparizioni televisive cult e interpretazioni cinematografiche intense. In questo memoir racconta tutto, a partire dai ricordi d’infanzia, vissuti nella Milano della guerra e del dopoguerra, fino agli anni della giovinezza, alle prime esperienze nei locali off, ai giorni incandescenti del Cab 64 e del Derby Club, fucine del miglior cabaret italiano. Evento curato dall’assessorato alla cultura con Matteo Marsan e Dario Ceccherini.

Fabrizio Calabrese