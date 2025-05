Sui francobolli la statua di Apollo Arciere

(Siena)

Nella giornata dell’Europa, l’immagine dell’Italia è rappresentata da San Casciano dei Bagni. Questo piccolo borgo in provincia di Siena, con poco più di mille abitanti, è diventato il cuore dell’archeologia con la grande scoperta del Santuario Ritrovato che ha riportato alla luce migliaia di reperti del periodo etrusco. Tra questi, l’Apollo Arciere, il bronzo che da ieri è al centro del francobollo, dal valore di 1,35 euro, distribuito da Poste Italiane. Emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato e divulgato dalle Poste, il francobollo porterà l’immagine dell’Apollo Arciere in tutto il mondo. Entusiasta la sindaca Agnese Carletti: "I nostri bronzi rappresentano l’Italia in Europa in quanto simbolo di un luogo nel quale due popoli in guerra, Etruschi e Romani, convivevano. L’emissione del francobollo si inserisce in un contesto che chiede la pace a gran voce e anche noi ci uniamo a questo coro". L’Apollo Arciere, come ha spiegato Ada Salvi della Soprintendenza Beni Archeologici di Siena, Grosseto e Arezzo, è associato al dio della luce, della verità, delle arti e della medicina. "Ma, con l’arco e la freccia, che speriamo presto di poter ritrovare nella campagna di scavo – ha aggiunto la funzionaria – poteva colpire da lontano e infliggere malattie. Quindi un duplice significato". Alla presentazione del francobollo, Giorgio Pistocchi Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Claudio Vescovi di Poste Italiane che ha mostrato l’annullo filatelico dedicato ad Apollo Arciere: "I francobolli in distribuzione da oggi (ieri, ndr) sono reperibili negli uffici postali, ma anche online". E’ stato poi Emanuele Mariotti direttore degli scavi a mostrare la monografia della rivista specializzata Archeo ‘Sette anni a San Casciano dei Bagni. Scavando la vasca sacra’. La rivista racconta in maniera dettagliata la campagna che va avanti dal 2018 in quella vasca sacra, colma di acqua calda e di argilla, dove vengono alla luce ’ex voto’ in bronzo, corpi di devoti malati e divinità.

Un patrimonio immenso che la sindaca Carletti ha voluto condividere con i giovani. Alla presentazione, nel teatro bomboniera dei Georgofili Accalorati, anche gli studenti della scuola media di San Casciano dei Bagni. Perchè l’archeologia, come ha detto Salvi, non solo ricostruisce il passato ma genere anche futuro.

Michela Berti