Sudenti disturbano autista con un apparecchio laser

È accaduto di nuovo. A distanza di poco più di due settimane, studenti a bordo di un pullman del trasporto pubblico locale hanno ancora utilizzato un apparecchio laser e disturbato l’autista alla guida di un mezzo di Autolinee Toscane impegnato in una corsa scolastica extraurbana. L’episodio si è verificato in Valdelsa, al capolinea di Mensano sulla linea 135 con partenza dalla stazione ferroviaria di Poggibonsi, in piazza Mazzini. Il conducente, nel percorso, ha dovuto fermare la marcia del mezzo. Sequenze analoghe erano state rilevate sulla stessa linea il 29 novembre. In quel caso l’autista in servizio aveva bloccato il mezzo nei pressi di Campostaggia e avvertito la Polizia, intervenuta con una pattuglia per effettuare i controlli. L’azienda, in situazioni di questo tipo, si affida alla videosorveglianza di bordo per risalire ai responsabili. ’Occhi elettronici’ attivi sulla flotta di veicoli di Autolinee Toscane, che ha terminato la completa installazione degli impianti da qualche tempo a questa parte.

Paolo Bartalini