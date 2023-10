Successo per il corso sulla disostruzione organizzato a Nottola

Successo per il corso sulla disostruzione pediatrica organizzato all’ospedale di Nottola in occasione della Settimana mondiale per l’allattamento materno (Sam). Oltre alla consegna dei diplomi alle ’mamme peer’ formate dall’Asl Toscana sud est e al convegno ’Allattare e lavorare si può’, è stata data la possibilità alle famiglie presenti di apprendere le manovre salvavita per soccorrere bambini e adulti che stiano soffocando per una occlusione delle vie aeree. Il tutto è stato realizzato dal dipartimento materno Infantile dell’Asl Tse, in collaborazione con l’Associazione Mamme Peer Mamme - allattiamo in Valdichiana, e con la guida di medici del reparto di pediatria, di un’anestesista e di due volontari della Croce Rossa di Montepulciano.