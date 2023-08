"Subito il rilancio di Chianciano" Video musicale dell’opposizione

C’è una canzone che spopola sul web e che racconta fra immagini e testo della Chianciano degli anni del boom. Immagini di repertorio e melodia che abbracciano i ricordi, lanciando un messaggio di speranza per disegnare un futuro. Ideata da Paolo Piccinelli l’operazione sta attirando l’attenzione del popolo chiancianese dei social.

"Un piacevole confronto con Lorenzo e Mauro che, dopo qualche bicchiere di vino e l’ennesima frase in rima, ci ha spinto a prendere una chitarra, un foglio bianco e trasformare la passione per la musica e per Chianciano in qualcosa che forse non si può nemmeno chiamare canzone, ma un semplice e speriamo simpatico, ’dopocena’", ha così descritto il capo dell’opposizione in Consiglio comunale che ringrazia gli amici con i quali ha condiviso questa inedita avventura musicale.

"Un grazie ad Alberto Fabbri, Lauro Crociani e Moriano Micheli per le immagini di repertorio. Condivisioni, like e commenti per un caso che sta però diventando più politico che musicale, ma il sindaco Andrea Marchetti smorza subito eventuali ripercussioni esprimendo, "un apprezzamento personale per la vena artistica e creativa dei protagonisti della canzone, ma personalmente penso che queste operazioni nostalgia non aiutino il Paese. Si racconta una Chianciano del passato – rimarca – in una Italia del passato ed invece noi dobbiamo abbandonare gli specchietti retrovisori per guardare al futuro. E’ cambiato il nostro turismo, perché è proprio cambiato radicalmente il mercato turistico e se non focalizziamo questo restiamo ancorati troppo in una visione di Amarcord della città".

Nel video, accompagnato dal bravissimo Mauro Galli alla voce, si ritrovano le immagini dell’Acqua Santa presa d’assalto dai turisti e poi il traffico in città all’uscita dai parchi termali e anche le immagini del concorso ippico con una stadio stracolmo di migliaia di clienti e di ospiti. Chianciano era il fiore all’occhiello dell’intero territorio e il brano musicale focalizza nitido il ricordo. Lancia anche un’appello a disegnare tutti insieme la Chianciano del futuro ed è qui che alcuni politici hanno visto una sorta di ’apertura’ della futura campagna elettorale, ma in realtà i protagonisti tutti e chi ha collaborato, l’hanno fatto non con un approccio politico ma piuttosto di contributo a ricordare, per rinascere. Il video è stato pubblicato nel profilo pubblico su Facebook di Paolo Piccinelli e in queste ore ha raggiunto migliaia di visualizzazioni, 250 condivisioni e centinaia di commenti.

Anna Duchini