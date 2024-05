Studiosi del Rinascimento a Siena. Visita alla Pinacoteca Nazionale

Prosegue l’impegno dell’Associazione Amici della Pinacoteca Nazionale di Siena volto alla valorizzazione e alla scoperta dell’arte senese del ‘400. Ieri due importanti studiosi dell’arte europea e senese del Rinascimento, Keith Christiansen e Carl Brandon Strehlke, sono stati in visita alla Pinacoteca Nazionale di Siena per ammirare in anteprima la Pala del Maestro dell’Osservanza, capolavoro assoluto della pittura senese del quattrocento.

Christiansen e Strehlke sono i curatori della Mostra dedicata alla ’Pittura Senese nel Rinascimento 1420-1500’ (New York – The Metropolitan Museum of Art 20 dicembre1988-19 marzo 1987). Una gradita visita dunque, da parte di prestigiosi storici dell’arte di livello internazionale, in vista della presentazione ufficiale il 30 maggio, dell’atteso intervento di ricomposizione dal nome ’Finalmente insieme. Ricomposizione della Pala del Maestro dell’Osservanza’, che ha permesso la riunione di due pezzi di una pala d’altare che raffigura la Madonna in trono con il Bambino in piedi tra Sant’Ambrogio e San Girolamo, a cui è stata ricongiunta la predella, dove al centro è rappresentato il Crocifisso con i dolenti e ai lati gli episodi di Sant’Ambrogio che scaccia gli ariani e San Girolamo penitente nel deserto, esposta nella Pinacoteca. Un importante iniziativa promossa dalla Pinacoteca Nazionale di Siena e dall’Associazione Amici della Pinacoteca di Siena, e resa possibile grazie al finanziamento di Pianigiani Rottami e di Rotary Club Siena Montaperti.