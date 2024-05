Studenti, lezione in caserma. Allestiti dieci laboratori dalle forze dell’ordine

Sono stati circa 170 gli studenti delle classi quarte e quinte delle primarie Peruzzi e Tozzi di Siena che hanno partecipato al comando provinciale dell’Arma , dalle 8.30 alle 15, all’iniziativa di educazione stradale "La strada tra passione e sicurezza", organizzata dall’Associazione Nazionale carabinieri sezione di Siena, presieduta dal luogotenente Aldo Di Raimo, con la partecipazione delle forze dell’ordine e di altri enti ed istituzioni, e il patrocinio della Prefettura, dell’Arma, della Regione, della Provincia e del Comune di Siena. Il progetto ormai da anni si prefigge l’obiettivo di dare elementi educativi e di informazione per una coscienza responsabile del corretto comportamento sulla strada, bene di tutti. Nel piazzale della Caserma 10 laboratori dedicati alla sicurezza stradale che hanno coinvolto la Motorizzazione Civile e il Motoclub la Balzana, i carabinieri, anche con il Reparto biodiversità, la Finanza, la Polizia stradale, i vigili del fuoco e l’Associazione Nazionale Vvff, la Municipale di Siena, l’Aci Siena, la polizia provinciale e la Misericordia di Siena. L’appuntamento è iniziato con l’alzabandiera effettuato da alcuni alunni in rappresentanza delle due scuole mentre tutti cantavano l’inno d’Italia con un momento intenso e suggestivo. Sono poi iniziati i laboratori dedicati al corretto comportamento sulla strada con l’approfondimento di responsabilità civile e aspetti legali, ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine, alla prevenzione degli incidenti causati dalla fauna selvatica, alla protezione civile e al soccorso in caso di incidente; presente anche un minicircuito pedonale. I carabinieri biodiversità hanno inoltre intrattenuto gli alunni presentando un cavallino di Monterufoli che allevano nelle riserve naturali da loro gestite. Il saluto finale di Mariarosa Lapi dell’Anc.