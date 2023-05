Studenti e ambiente Via ai progetti ‘verdi’

Pulizie del giardino scolastico e coltivazioni di piante e ortaggi. Alunni dalla spiccata sensibilità ambientale si dedicano alle attività all’interno della superficie verde e arrivano a costituirsi in una piccola cooperativa. Avviene alla media di Staggia Senese, grazie all’impegno di allievi e docenti della prima e seconda A del plesso di via Romana. Due classi e altrettanti progetti che si intrecciano per un lavoro sul campo, è il caso di scrivere, che unisce la tutela e la valorizzazione degli spazi alla creazione di una mentalità di tipo imprenditoriale tra le giovanissime generazioni. Che si cimentano in questo modo con la conoscenza dei ruoli di una società e gli obiettivi dell’azienda da loro stessi creata, attraverso un atto firmato in aula. Una sperimentazione all’insegna della coesione di intenti nel quadro di una iniziativa a cura di Confcooperative, che ha coinvolto per l’occasione una realtà del territorio, La Valle del Sole, disponibile a mettere a frutto le proprie competenze a beneficio della crescita dei ragazzi da diversi, fondamentali profili. Un percorso didattico pomeridiano, una sorta di doposcuola su base volontaria: "Siamo felici di contribuire a rendere il mondo più vivibile", affermano dalla seconda A. "Sapere e fare - spiega Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana - possono e devono stare insieme. E’ quello che ci dice questo bel progetto della scuola di Staggia Senese ed è esattamente lo spirito che anima ‘Toscana 2030’, il nostro programma che ogni anno coinvolge centinaia di studenti di tutta la regione, impegnati insieme ai loro insegnanti a costruire un’idea di impresa cooperativa. Un percorso di formazione economica, finanziaria ma prima di tutto umana e personale".

Paolo Bartalini