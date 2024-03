Studenti del ’Caselli’ al Parlamento Ue. Tutti a lezione sull’Europa dei diritti

Dieci studenti a Bruxelles in rappresentanza dell’Istituto Caselli di Siena (Caselli-Monna Agnese). Gli eventi sono stati organizzati dal Comitato 3 Ottobre e dal Parlamento Europeo. "Place du Luxembourg – dice la studentessa Linda Marchetti – si è svolto il flashmob e i protagonisti sono stati gli studenti italiani, europei, i docenti e i volontari. La manifestazione è stata organizzata per sensibilizzare sulla tragedia delle morti in mare dei tanti migranti e per rivendicare il diritto di identificazione dei corpi attraverso la creazione di una banca dati Dna; ’A Europe of rights’ è il titolo dell’incontro tra parlamentari, esperti e studenti. A partecipare alla giornata sono state anche varie associazioni e alcuni testimoni delle tragedie del 3 e 10 ottobre 2013 e le famiglie delle vittime. Le tematiche dell’incontro sono state la violazione dei diritti e la discriminazione razziale. Tra gli interventi, quello dell’onorevole Bartolo che è stato uno dei più profondi e impattanti: "L’Europa che amo non è un’Europa che si chiude su se stessa e che va contro i valori universali". Un’opportunità di riflessione, confronto e di sensibilizzazione sia per studenti sia per docenti.