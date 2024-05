Studenti a scuola di volo. Ampugnano ora decolla

L’Aeroporto di Ampugnano ospita ancora una volta futuri piloti. Nei prossimi giorni si terrà a Siena, su iniziativa dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il corso di Cultura Aeronautica rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa, che torna a Siena dopo alcuni anni, ha sempre riscontrato grande interesse e partecipazione tra i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni. La base logistica del corso sarà presso l’Aeroporto di Ampugnano, gestito dall’Aeroclub di Siena per conto di Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile. Un’occasione ideale per l’Aeroclub di Siena per promuovere un incontro dedicato al volo, un mondo che da sempre ha affascinato l’uomo e che oggi offre anche importanti opportunità lavorative, ma che richiede passione e competenze.

L’incontro si svolgerà venerdì alle 17,30 sul tema ’Volo a Siena, storia, passione e opportunità per il futuro’. L’evento si terrà all’Auditorium Burrini (sala conferenze) di Chianti Banca a Fontebecci. Parteciperanno rappresentanti del modo del volo sia appassionati che professionisti e giornalisti specializzati. Sarà presente il giornalista Fabrizio Bovi, uno dei maggiori esperti di questioni aeronautiche, e si ricorderà Francesco Giaculli, senese, pilota professionista, appassionato contradaiolo della Torre, giornalista già direttore della rivista ’Volare’, scrittore e sceneggiatore. Seguirà buffet con apericena. "Sono invitati tutti quanti abbiano a cuore il mondo del volo e il suo sviluppo a Siena sia in termini di passione che di opportunità professionale", dicono gli organizzatori. L’Aeroclub di Siena in questi anni ha dimostrato di poter trasmettere le adeguate competenze e professionalità a chi decide di fare del volo una professione o solo come gratificazione di una passione. L’Aeroclub di Siena nasce nel 1949 presso l’Aeroporto di Ampugnano e ancora oggi continua la sua opera. In questi ultimi tre anni di gestione dello scalo aeroportuale ha garantito in piena sicurezza al traffico aereo per oltre 2600 movimenti e con oltre 2200 passeggeri, oltre aver gestito la propria Scuola di Volo, scuola certificata dall’AeroClub d’Italia.