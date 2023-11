Studente muore in uno scontro. Laurea pronta

Avrebbe dovuto discutere a dicembre la laurea in Scienze infermieristiche Jacopo Sciabolini, 24 anni, il giovane morto lunedì in un incidente stradale in località il Filo lungo la provinciale 327 a pochi chilometri da Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, dove il giovane abitava. Lo scontro intorno alle 15.15. Il giovane era alla guida della sua auto quando si è scontrato con un’auto condotta da una 51enne che viaggiava con la madre 75enne, entrambi amiatine e rimaste ferite, trasportati dai mezzi del 118 all’ospedale di Arezzo in codice giallo. Il giovane studiava nella sede distaccata di Arezzo dell’università di Siena e già lavorava all’ospedale della Fratta di Cortona.

"Il Rettore Roberto Di Pietra esprime, a nome suo personale e di tutta la comunità accademica, il cordoglio per la prematura scomparsa dello studente Jacopo Sciabolini. Si stringe ai familiari, agli amici e ai compagni di studio. Jacopo Sciabolini, residente a Foiano della Chiana, era iscritto al corso di laurea in Infermieristica nella sede formativa di Arezzo, e avrebbe discusso la tesi nella prossima sessione di dicembre. La notizia – dice l’Università – lascia sgomenti i compagni di corso e i docenti che erano in contatto con lui per ultimare la tesi di laurea a cui aveva lavorato con tanto impegno per concludere il percorso accademico. Jacopo Sciabolini stava intanto già iniziando l’attività assistenziale, prestando servizio presso una struttura sanitaria della zona".