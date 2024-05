Studentati "Ma il Comune cosa fa?"

"Quali sono le azioni che il Comune intende mettere in atto affinché si possa migliorare la situazione abitativa degli studenti di Siena?". E’ una delle domande contenute nell’interrogazione all’amministrazione comunale presentata dal gruppo Pd.

"Sono state vagliate tutte le ipotesi attualmente messe a disposizione dal patrimonio immobiliare di proprietà del Comune, o comunque disponibili, che possano eventualmente essere adibite a studentato – si legge nell’atto –, con la possibilità di mettere a disposizione degli studenti alloggi a prezzi calmierati?". E ancora: "Oltre alla società ’DoveVivo’, sono state valutate dall’amministrazione comunale altre ipotesi affinché in via del Porrione e via Achille Sclavo possano essere comunque realizzati degli studentati?". Il Pd conclude: "Ci auguriamo che questa amministrazione abbia realmente a cuore la risoluzione delle problematiche che riguardano la vita degli studenti universitari di Siena. Per ora nei fatti su due temi fondamentali come quello della mensa e quello che riguarda gli alloggi, così non è stato dimostrato - è la critica –: solo chiacchiere e poca propensione a una reale ricerca di soluzioni concrete, nonostante la comunità studentesca a Siena, tra le due Università, conti complessivamente circa 20mila studenti, di cui circa 14mila fuori sede".