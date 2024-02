Strutture ricettive e appeal. A San Gimignano in testa c’è ’Palazzo Bonaccorsi’

Le migliori strutture ricettive sulla accoglienza del turismo che passa da sotto le torri ogni anno vengono analizzate e premiare dagli operatori dal bilancio-statistica di buona accoglienza sui social con le relative recensioni rilasciate dagli ospiti con la formula della ‘Summer Sentiment’ nell’ambito del percorso Unesco. La classifica di buona accoglienza che nel 2023 al primo posto ha rilevato ‘Palazzo Buonaccorsi’. Dalla iniziativa organizzata, dicono gli addetti ai lavori, della The Data Appel Company" sul progetto "San Gimignano: con gli occhi della città guarda e rispetta il patrimonio dell’umanità finanziato dal Ministero del Turismo del Fondo siti Unesco e città creative". In gara 24 strutture, tra hotel, appartamenti, ristoranti e musei con "l’indice di soddisfazione espresso dai turisti da Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, nel periodo tra aprile e settembre 2023". " Iniziativa che fa parte del percorso disegnato per valorizzare e promuovere il nostro territorio come centro Unesco". Il soddisfatto commento del sindaco Andrea Marrucci e dall’assessora al turismo e cultura Carolina Taddei. "Una analisi – dicono – ,portata avanti tramite la piattaforma Travel Appeal, che ha raccolto i dati combinando intelligenza artificiale, data science e analisi semantica con gli operatori coinvolti e ricevuto 6.566 recensioni". E ancora; "Tra gli elementi lasciati nei feedback spiccano i commenti sul capitale umano (con particolare riferimento alla disponibilità del personale), mentre le maggiori criticità riscontrate sono state quelle legate alle parti strutturali degli edifici." I più gettonati il 25 aprile, uno e due giugno, la settimana centrale di agosto e la tenuta di settembre". A vincere il concorso dunque è stato Palazzo Buonaccorsi, mentre al secondo posto il complesso Palazzo comunale, Pinacoteca, Torre Grossa, al terzo posto il ristorante ‘da Pode’. In gara sono stati "navigati" gli Hotel Le Colline, L’ Antico Pozzo, La Cisterna Hotel, Hotel Pescille, Da Graziano, Villa Belvedere, Le Renaie, Villa Ducci, Relais La Cappuccina, San Michele Hotel, Camping Il Boschetto di Piemma, Hotel Casolare le Terre Rosse, La casina di Elena-Deluxe Romantic Apartment, Hotel Sovestro, Palazzo al Torrione B&B, Fattoria San Donato, Perucà, Tenuta Decimo, Poderi Arcangelo di Mora Sandra, Cesani e (ci mancava) la Gelateria Dondoli. L’indagine "ha evidenziato un incremento digitale del + 25%". Altro doppio passo in avanti.

Romano Francardelli