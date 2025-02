Strumenti a fiato e percussioni, così a scuola si impara a suonare

Un nuovo programma di didattica musicale ha preso il via all’Istituto comprensivo di Cetona, reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune e Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte e realizzato dagli esperti dell’Istituto di Musica Henze, Masayo Okada e Alessandro Paolucci.

Tutte le classi della primaria dell’istituto cetonese svolgeranno un’attività propedeutica musicale, incentrata su movimento, ritmo e body percussion. Le classi terze, quarte e quinte, per un totale di 40 bambine e bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, avranno a disposizione strumenti a fiato e percussioni: clarinetti, sassofoni, tromba, trombone e cajon (strumento a percussione), che verranno utilizzati negli interventi didattici compresi nell’orario curriculare, grazie alla sinergia con docenti e dirigente della scuola cetonese.

Il Comune di Cetona ha provveduto all’acquisto degli strumenti e sosterrà i costi delle docenze, il sindaco di Cetona Roberto Cottini afferma: "La musica accompagna per tutta la vita. Poter suonare uno strumento ed essere protagonisti, non solo ascoltatori passivi, è un’opportunità e un’occasione di crescita e formazione".

"Lodevole iniziativa dell’Amministrazione Comunale – commenta Alessio Tiezzi direttore Artistico e didattico dell’Istituto di musica Henze - che punta su cultura e socialità con un progetto che abbiamo sperimentato a Montepulciano e che si estende sul territorio. Allieve e allievi dell’Istituto Comprensivo di Cetona avranno la possibilità di provare a suonare strumenti d’arte come il clarinetto, il sassofono, la tromba, il trombone e il cajon in lezioni collettive in piccoli gruppi e ensemble più grandi per un’esperienza formativa, artistica, coinvolgente e divertente".