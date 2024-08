Strappa il Rolex a un 93enne. La figlia: "Mano e dita tumefatte"

di Laura Valdesi

RAPOLANO

Una donna ha rapinato un 93enne di Rapolano strappandogli dal polso il Rolex. Un colpo compiuto ieri mattina, intorno alle 9,30, che ha scosso il paese. Perché episodi come questo sono comuni nelle grandi città ma stanno purtroppo diventando sempre più frequenti anche nella nostra provincia. "Mio padre è rimasto malissimo, provato a livello psicologico. Già a Milano, dove viviamo – racconta la figlia – gli avevano portato via un altro orologio di notevole valore. Adesso anche il Rolex. Ma il fatto più grave è che dal polso alle dita, stante la forza che la ladra ha messo per tirare via l’orologio, ha la mano nera. E’ intervenuta sul posto l’ambulanza". E indagano i carabinieri a cui è stata presentata denuncia: un aiuto potrebbe arrivare dall’impianto di videosorveglianza del paese.

Il 93enne ieri stava rientrando a casa con la sua motoretta elettrica per disabili. Mentre posteggiava nel garage dell’abitazione, che si trova nella zona della stazione, la donna l’ha avvicinato. "Come stai?", ha chiesto. L’uomo, spiega la figlia, è socievole. Parla con tutti. Hanno scambiato qualche parola, lei avrebbe detto di essere di Barcellona. "Quando mio padre ha alzato il braccio dal grembo gliel’ha afferrato cercando di strappare via il Rolex. Lui ha fatto resistenza tanto che la donna ha rischiato quasi di cadere. Alla fine si è spaccato il cinturino di acciaio per cui è scappata. Ad attenderla c’era una macchina, notata dalla badante, con i vetri scuri ed un po’ alta. Un piccolo suv, forse", osserva la figlia dell’anziano. Che è stato soccorso, ricevendo poi grande solidarietà nel paese dove ha ancora i parenti. "Sembra che anche in zone vicine, a Sinalunga, per esempio, siano stati presi di mira gli anziani", le hanno raccontato alcuni congiunti. Una cosa è certa: occorre tenere alta la guardia perché evidentemente l’uomo era stato tenuto dì’occhio ed avevano notato l’oggetto prezioso al polso.