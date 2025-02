Strade piene di buche e pericolose: "Danni alle auto, si faccia qualcosa"

"Ormai da tempo due strade di Torrita di Siena versano in situazioni di pericolo e cattiva manutenzione". E’ la denuncia fatta da Marasca Fabrizi, cittadina di Torrita, in merito alla strada sterrata che conduce in Via Colmata e Via Traversa Valdichiana Est. Riguardo la prima, Fabrizi ha spiegato che: "Da anni non viene sottoposta a corretta manutenzione tanto che, soprattutto nel periodo invernale, si creano numerose buche di grandi dimensioni molto pericolose per il transito di veicoli. Nel gennaio 2022 - ha raccontato -, mentre percorrevo tale tratto di strada, a causa di profonde buche non segnalate il mio veicolo ha riportato danni per centinaia di euro, mai risarciti". Un problema diffuso: "Anche di recente, altri mezzi che si sono trovati a percorrere lo stesso tratto di strada ampiamente sconnesso, hanno riportato danni attribuibili alla cattiva manutenzione della carreggiata - ha fatto presente Fabrizi -. Nonostante le richieste inoltrate a chi di competenza, la strada in oggetto è ad oggi tenuta in un evidente stato di diffuso dissesto molto pericoloso per chi si trova a percorrerla". Diverso il discorso per quanto riguarda Via Traversa Valdichiana Est, più centrale e trafficata. "Numerosi cittadini hanno richiesto all’Ufficio Tecnico del Comune di Torrita di Siena l’installazione di un attraversamento pedonale rialzato all’altezza del civico 115 - ha detto Fabrizi -. Nonostante le varie rassicurazioni che si sono succedute nel tempo sia da parte della Polizia Municipale che degli Uffici comunali, ad oggi, a distanza di oltre due anni, nulla è stato fatto, nemmeno la realizzazione di semplici strisce pedonali". Il sindaco Giacomo Grazi ha la situazione chiara: "Per me le strade a Torrita sono in condizioni giuste. Si sta parlando di un tratto di 50 metri di strada e un pezzo di strada a sterro, tra l’altro forse neanche comunale, ma vicinale - ha detto il sindaco -. Diciamo che il cittadino dovrebbe documentarsi meglio, per capire di chi è la competenza sulla strada, che è provinciale". La condizione delle strade di competenza del comune sarebbe, a detta di Grazi, buona. "I chilometri di strada nel comune sono tanti. Poi, ovviamente, quando piove si creano le buche, che vengono tappate una volta che ha smesso di piovere ma, quando piove nuovamente, inevitabilmente si ricreano - ha detto il sindaco -. Nelle strade a sterro funziona così, in aperta campagna per legge non si può asfaltare, le buche nelle strade sterrate sono come i bachi nelle mele".

Eleonora Rosi