Strade Bianche su il sipario a. Palazzo pubblico

Oggi, nella Sala delle Lupe di Palazzo pubblico alle 12, la presentazione del weekend di Strade Bianche, l’evento ciclistico organizzato da Rcs con il Comune di Siena. A un mese dalla gara, la 18esima edizione, si correrà il 2 marzo. La corsa, come da tradizione, prenderà il via da Siena, dal piazzale della Libertà di fronte alla Fortezza Medicea e si concluderà in Piazza del Campo, per una distanza di 184 chilometri. Secondo un percorso ormai rodato si affrontano 63 chilometri di strade sterrate divisi in undici settori. La corsa è caratterizzata, oltre che dallo sterrato, da un tracciato molto accidentato, con numerose curve e da una prima impegnativa ascesa con pendenze attorno al 10% all’interno del secondo tratto di sterrato. Poco dopo una impegnativa salita, su strada asfaltata, si arriva a Montalcino, 4 chilometri con pendenza del 5%. Poi indimenticabile l’ultimo tratto in sterrato, quello delle Tolfe. Tuttavia la corsa prevede ancora una difficoltà altimetrica, spesso decisiva per determinare il vincitore. Infatti a due chilometri dal traguardo inizia la salita di Fontebranda con pendenze al 9%-10%, massima in via di Santa Caterina (16%) a 500 metri dallo striscione d’arrivo, nella location impareggiabile di di Piazza del Campo.