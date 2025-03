Strade bianche, la firma di Estra. Fabbrini: "Vetrina straordinaria per le bellezze del territorio"

Fervono i preparativi. Siena è pronta a indossare l’abito della festa per accogliere tutti coloro, e saranno tantissimi, che busseranno presto alle sue porte. Con o senza bici, per assistere sabato a quel grande spettacolo che è la Strade Bianche o per salire in sella domenica, per la Gran Fondo, arrivata alla decima edizione, sulla scia delle stelle del ciclismo. La Gran Fondo Estra, per la precisione: sì, perché quest’anno è proprio l’azienda multiutility toscana, uno dei primi dieci gruppi industriali per la vendita di gas e luce, a fare da title sponsor alla manifestazione. Un’opportunità unica, colta al volo, da Estra, dopo la decisione di Enel Green Power di battere altre strade.

"Una grande manifestazione di livello internazionale che dà lustro al territorio e anche a noi – sottolinea il vice presidente, Alessandro Fabbrini –. Parteciperanno 6500 appassionati (le iscrizioni sono andate sold out nel giro di pochissime ore), il 30 per centro stranieri, che porteranno con sé tante altre presenze, creando quindi un indotto rilevante per il territorio. Un territorio nel quale Estra è fortemente radicato, Siena ne è stata, tra l’altro, uno dei soci fondatori. A fronte di un evento del genere, da azienda eccellenza dello stesso territorio, non potevamo non esserci".

Un connubio "apparso da subito vincente e convincente": la scelta si sta rivelando giusta. "Siamo già contenti della risposta che stiamo ricevendo – afferma Fabbrini – anche se è da domani, con la consegna dei pettorali, delle borse, dei gadget e quant’altro, che ci renderemo davvero conto di quanto sia penetrata la nostra partecipazione. L’augurio è che possiamo essere title sponsor della Gran Fondo anche in futuro: abbiamo un’opzione, i presupposti ci sono, la decisione dovrà essere presa dal cda che ha già colto l’opportunità di legarsi a questa corsa meravigliosa".

"La gara, poi, ha un sapore particolare – evidenzia il vice presidente di Estra –, vi ho partecipato anche io cinque-sei volte: dall’inizio alla fine, si respira un’atmosfera unica, si attraversano posti meravigliosi, della cui peculiarità, vivendoci, non ci rendiamo neanche troppo conto. Ci sono i ciclisti che corrono per vincere, altri, come me, per arrivare, tutti per vivere una bella giornata di festa".

Tutti per entrare nella leggenda, ‘Ride into the legend’: la partenza è prevista alle 8 da viale Rinaldo Franci e l’arco d’arrivo è posto in Piazza del Campo: il rientro è previsto dalle 11,30 in poi (tempo massimo alle 15,30). Due i percorsi tra cui scegliere, quello più lungo, da 137,7 km (2000 metri di dislivello e 10 sterrati) o quello più breve da 87 km (1350 metri di dislivello e 6 sterrati).

Gran Fondo, quindi, è sinonimo di fatica, impegno, passione. Sport. "Estra è da sempre vicina al mondo sportivo – chiude Fabbrini – con sponsorizzazioni sia a livello nazionale che locale e per diverse discipline. Potendocelo permettere, come gruppo, abbiamo sempre cercato di dare il nostro contributo a realtà, eventi e iniziative sportive".