Strade Bianche Estra. Gran Fondo per 6.500. I colori delle emozioni

di Angela GorelliniSienaEd è calato il sipario anche sulla Strade Bianche 2025. Dopo le intense emozioni vissute con le gare professionistiche, maschile e femminile – che hanno visto il trionfo del fenomeno Tadej Pogacar, capace di cadere, rialzarsi e fare il vuoto, e Demi Vollering – ieri sono stati i 6.500 amatori a salire in sella, a coprirsi di sudore e polvere, a calcare le crete senesi, da Fortezza a piazza del Campo sulle orme dei grandi campioni.

Lingue diverse, dialetti diversi, la stessa passione, nella Gran Fondo-Strade Bianche Estra: il 35 per cento dei ciclisti è arrivato dall’estero, le nazioni più rappresentate, con oltre 200 partecipanti, sono state Belgio, Gran Bretagna e Olanda. Tra i Paesi ai nastri di partenza anche Nuova Zelanda, Giappone, Brasile, Messico, Niger, Swaziland, Arabia Saudita e Ghana. Tra i volti noti al via tre campioni del mondo come Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Maurizio Fondriest. Una bella giornata di sport, un bel ritorno, in termini di immagine ed economici per la città e per tutto il territorio toccato dal percorso, considerando anche tutti coloro che sono sbarcati sulle lastre insieme a chi ha deciso di spingere sui pedali (si parla di oltre 10mila presenze).

Il serpentone colorato si è snodato su due diversi percorsi, uno più lungo di 137,7 km (2000 metri di dislivello e 10 sterrati), molto simile a quello della Women Elite, uno più breve da 87 km (1350 metri di dislivello e 6 sterrati), dando vita a una splendida giornata di sport. E di trionfi: a conquistare la vittoria nella prova maschile è stato Federico Pozzetto, che ha preceduto sul podio Giovanni Loiscio. Sul terzo gradino del podio Patrick Facchini.

In campo femminile, ad arrivare prima al traguardo Giulia Bisso, che ha avuto la meglio su Laura Simenc Kramar; al terzo posto Marine Lenehan. Non per tutti i ciclisti che hanno percorso gli sterrati senesi, però, la giornata, ieri, è filata liscia: tredici corridori sono infatti finiti al pronto soccorso, qualcuno anche con infortuni non proprio lievi: se in nove hanno lasciato le Scotte già nel pomeriggio di ieri, dopo gli accertamenti del caso, in tre hanno riportato la frattura del femore. Uno di questi ha subìto anche la rottura della clavicola. Per un altro ciclista, invece, costole rotte.