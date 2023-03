Strade Bianche, economia in volata Un business da 50 milioni di euro

di Angela Gorellini

Sono già arrivati i primi ciclisti, i primi mezzi delle tv e dei team. Per le vie di Siena si è già iniziato a sentire il rumore delle catene. Oggi, la Strade Bianche, prenderà il via con l’apertura del ‘villaggio’ in Fortezza, con numerosi stand di aziende e partner della manifestazione. Ad affiancare, per la prima volta, la Classica, l’Ance. "Come mondo storico produttivo ci sentiamo di dare qualcosa al nostro territorio – afferma il presidente Giannetto Marchettini –. Un territorio ancora vincente, in cui continuiamo a credere e in cui investiamo. Il comparto dell’edilizia è vivo, pur con le sue lotte, e vuole essere protagonista di questa manifestazione, con tutte le attenzioni del caso, perché questo stesso splendido territorio venga ben curato. Noi ci siamo e ci saremo".

Siena, tra poco, tornerà al centro del mondo. "La Strade Bianche – ha commentato il sindaco Luigi De Mossi – è assolutamente una grande occasione, un evento, sì sportivo, ma diventato tradizione, quindi parte della nostra cultura. In Rcs, del resto, ci sono grandi professionisti. Siena non ha bisogno di essere troppo promossa, ma siamo così abituati alla nostra bellezza che dobbiamo vederla in tv per renderci conto della fortuna che abbiamo avuto".

A organizzare l’evento, insieme al Comune, Rcs. "Tanti partner del territorio, anche per la prima volta, hanno creduto nel progetto e ne siamo contenti – le parole di Marco Sorosina –. Noi che facciamo parte di un grande gruppo editoriale, Gazzetta dello Sport-Corriere della Sera ma siamo organizzatori di eventi, come il Giro d’Italia e altre gare ciclistiche, sappiamo che impatto può avere sul territorio. La sinergia, con la città è massima, altrimenti una manifestazione così, non si potrebbe realizzare". I numeri parlano da soli. "La Gran Fondo ha registrato il record di 6500 partecipanti – spiega Sorosina – di cui il 30 per cento stranieri. Il ciclismo è un’economia, che muove numeri grandissimi. Ci sono quasi 11 milioni di appassionati e il trend continua a salire. Tre milioni e mezzo praticano. La spesa complessiva intorno al mondo della bici, vedi attrezzature, turismo, sicurezza, supera i 9,5 miliardi di spesa annua complessiva. La Strade Bianche sarà trasmessa in oltre 200 Paesi e ha circa 20 milioni di telespettatori. Di oltre 210mila, inoltre, la social community intorno a Strade Bianche con 2,3 milioni pagine viste sul sito". "L’anno scorso – chiude – abbiamo compiuto una ricerca su un evento simile svoltosi a Como. Un week-end di questo tipo genera sul territorio un impatto economico di quasi 50 milioni".