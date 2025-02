Stradale, controlli antidroga

Un fine settimana di controlli

su tutto il territorio nazionale per la Polizia stradale quello appena trascorso. Proseguono, infatti, i servizi specifici con l’ausilio del medico della polizia di stato, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In tale ambito, venerdì scorso, a Siena, gli agenti della Sezione Polizia Stradale hanno effettuato un apposito servizio con il drogometro e l’alcoltest in Strada di Pescaia. Tra le numerose persone controllate nessuno è risultato positivo al precursore per l’alcol o la droga.

Non è la prima volta che vengono svolti servizi di questo tipo in Pescaia, una delle strade principali di accesso alla città.