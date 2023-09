Un 21enne di Colle alla guida di uno scooter è rimasto ferito nello scontro con un’auto. L’incidente, con cause da accertare, è avvenuto sulla ex strada provinciale che collega Poggibonsi e San Gimignano. Il giovane ha riportato soltanto lievi conseguenze. Sul posto una pattuglia della polizia municipale. Senza danni per le persone un incidente tra due auto a Gracciano.