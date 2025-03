Strada di San Lucchese, lavori al via. Investimento da 350mila euro

Affidati all’impresa Masini Costruzioni i lavori per la manutenzione straordinaria della strada di San Lucchese, nota a Poggibonsi come la ‘salita mattonata’ o ‘dei mattoni rossi’. I lavori riguarderanno l’intero piano viabile che resterà inalterato come materiali, configurazione e colori. Un investimento di 350mila euro, risorse stanziate con le variazioni di Bilancio del settembre 2024 per la manutenzione straordinaria di questa strada che rappresenta fra l’altro un collegamento importante tra il centro storico e l’area della Fortezza. Il progetto riguarda tutto il tracciato che è caratterizzato da un forte dislivello. La strada, interessata da volumi assai limitati di traffico, è ricompresa nella ztl del centro. La pavimentazione in mattoni presenta elementi rovinati che, vista la naturale pendenza del percorso, rendono adesso la strada di difficile percorribilità. Grazie all’intervento l’attuale pavimentazione ormai non più adeguata sarà dunque sostituita. Al termine della procedura di gara i lavori sono stati dunque affidati a Masini Costruzioni.