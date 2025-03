Per la prima volta un musical dedicato alla leggendaria via dei pellegrini. ‘Storie e Amori Sulla Via Francigena’ è il musical scritto dal cantautore Nicola Costanti (due volte premiato Al Tenco) con il nostro collega Marco Brogi. Patrocinata dalla Regione e dall’Associazione Europea delle Vie Francigene, l’opera è portata in scena da una compagnia prestigiosa, con cantanti-attori che hanno fatto parte del Notre Dame di Paris di Riccardo Cocciante. ‘Amori e storie sulla via Francigena’ è un musical in cui trova cittadinanza tutto ciò che dà senso alla vita di una persona: amore, amicizia, incontri. In una parola: i sentimenti. Un ruolo centrale, ovviamente, lo ha il viaggio. Vi proponiamo il testo della canzone manifesto del musical.

Via Francigena Sarebbe viva anche da sola con il ricordo delle suola, dei viandanti addormentati sul paltriccio della luna dove danzano avvinghiati senza fare mai una sosta l’imprevisto e la fortuna, abbondanza e carestia. Tutti la chiamano Francigena, la via dell’avvenire, e si parte per andare e si torna per ripartire. Qualcuno arriva giù all’angolo, qualcuno si spinge più in là oltre gli ostacoli e la logica di farsi bastare i limiti. E’ tutto un transito di stracci e di seta, anelli e lacci. Nel procedere del tempo di battaglie e sentimento non ha un attimo di pace la colomba col rapace. Sulla strada che si allunga e non ti chiede dove vai. Tutti mi chiamano Francigena, la via dell’avvenire, e si parte per andare e si torna per ripartire. Dove un dì nacque il dolore sono nati gli spedali, l’accoglienza e lo stupore. Tutti mi chiamano Francigena…