Stop zone ’fuori controllo’. Via camper dal parcheggio

Giro di vite sui controlli che sono stati intensificati in tutta la provincia dai carabinieri. Servizi straordinari del territorio predisposti dal comando provinciale di Siena anche su indicazione del prefetto, con l’obiettivo di prevenire il fenomeno dei furti in abitazione, dei reati predatori in genere e con la finalità di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza.

I controlli hanno spaziato in diversi ambiti, dalla sicurezza stradale al controllo del territorio, mediante il dispiegamento di oltre 70 pattuglie in più rispetto agli ordinari servizi di prevenzione, grazie anche ai nuovi carabinieri che hanno preso servizio nei reparti della provincia di Siena dal 7 febbraio scorso.

Durante i servizi sono stati eseguiti complessivamente 1672 controlli su strada: 1947 le persone e 1309 i veicoli sottoposti a verifica. Oltre alle sanzioni al codice della strada, che sono state 35, vari gli interventi rilevanti.

I militari della Compagnia di Siena hanno segnalato alla prefettura due persone ai sensi dell’articolo 75 dpr 309/1990 poiché, controllati in diversi momenti, venivano trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, verosimilmente per uso personale. Inoltre, allo scopo di evitare la costituzione di zone ’fuori controllo’, dove il degrado può portare nel tempo alla diffusione di forme di illegalità più gravi, i militari dell’Arma, unitamente al personale della polizia locale di Siena sono intervenuti il 5 marzo nel parcheggio in via Fausto Coppi, in zona Acquacalda, dove sono stati rimossi tutti i camper e le roulotte risultati privi di targa e di copertura assicurativa.

E in provincia? I carabinieri della Compagnia di Montepulciano, nel corso di mirate operazioni di controllo, accompagnamento e rimpatrio, hanno fermato per identificazione due uomini, uno nel comune di Sinalunga ed uno in quello di Chiusi, entrambi stranieri extracomunitari, risultati irregolari sul territorio nazionale e dunque accompagnati in Questura per l’avvio delle procedure finalizzate al rimpatrio nei paesi di provenienza. Inoltre, i militari della medesima Compagnia, hanno segnalato alla locale Prefettura cinque persone ai sensi dell’articolo 75 dpr 309/1990 poiché, controllati in diversi momenti, venivano trovati ciascuno in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente. I militari della Compagnia di Poggibonsi, hanno invece sottoposto a fermo di identificazione un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale e segnalato alla Prefettura sette persone sempre ai sensi dell’articolo 75 dpr 309/1990 trovate in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.