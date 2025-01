Stop truffe agli anziani. Intesa fra Regione e Arma: "Attiveremo tutti i canali"

Stretta di mano fra carabinieri e Regione Toscana per porre un blocco alle truffe agli anziani utilizzando l’escamotage del finto militare dell’Arma. Tutto contenuto in un protocollo con il comando Legione carabinieri Toscana, guidato dal generale di divisione Lorenzo Falferi, siglato ieri. E che sarà valido per un anno, rinnovabile sulla base dei risultati ottenuti.

"E’ particolarmente importante perché – ha spiega Falferi – grazie ad una cooperazione interistituzionale mira a contrastare un fenomeno molto grave perché colpisce le fasce più deboli della popolazione. Perciò cerchiamo, con questa collaborazione, di migliorare l’efficienza di un servizio che già l’Arma svolge fino nei paesi più piccoli, potenziandolo ulteriormente per contribuire al contrasto di questo fenomeno particolarmente odioso".

"Verranno sviluppate azioni congiunte di comunicazione che arrivino capillarmente in tutti i territori della Toscana e siano capaci di intercettare in particolar modo le fasce della popolazione a cui si fa riferimento. Oltre a brochure ed opuscoli – spiega la Regione – saranno diffusi spot sui canali web e istituzionali dell’Ente e di quelli interessati all’iniziativa, dei media locali e regionali". "Attiviamo questo protocollo con l’Arma per mettere in campo una serie di misure atte alla prevenzione. Da parte nostra, attraverso i mezzi di diffusione capillare della Regione – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – intendiamo contrastare chi si approfitta delle persone anziane, quelle più semplici, magari residenti nei piccoli centri che chiamo la Toscana diffusa. L’appello è di informarsi attraverso il 112 e anche mediante depliant e brochure. Per la massima diffusione attiveremo i nostri canali con tutti i Comuni".

La.Valde.