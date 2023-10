Stelle al merito sportivo e medaglie. Il Coni premia le sue ’stelle’: "Sono le élite del nostro territorio"

Una mattina per parlare di sport, dei valori e delle storie a esso collegato, in una location d’eccezione come la Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico per le consegna delle benemerenze del Coni a dirigenti, società, tecnici e atleti. Andando con ordine, la giornata si è aperta con la tavola rotonda sul ‘talento sportivo’ coordinata Marco Bonifazi, docente del Dipartimento di Medicina dello sport dell’Università alla quale hanno partecipato grandi volti dello sport senese come Matteo Betti, Yohanes Chiappinelli, Irene Siragusa e Stefano Giardi.

"E’ un momento importante per noi, durante il quale il Coni nazionale riconosce le benemerenze a dirigenti, società, tecnici e atleti della provincia. Sono nomi di atleti che portano Siena in giro nel mondo – le parole del delegato provinciale Coni Paolo Ridolfi – . E noi così vogliamo far entrare tutti nelle dinamiche e nella vita degli atleti ad alto livello. Si tratta dell’élite del nostro mondo a cui abbiamo voluto aggiungere un incontro con altri atleti di spicco". Padrone di casa il Comune di Siena rappresentato dal sindaco Nicoletta Fabio e dall’assessore allo Sport Lorenzo Lorè. "Abbiamo ospitato l’iniziativa nella sala delle Lupe per ribadire la vicinanza quotidiana dell’amministrazione al mondo dello sport. Celebriamo le eccellenze, ma non dimentichiamoci tutte le associazioni che tengono vivo questo settore in città", ha sottolineato Lorè. "Sono felice di essere qui per esprimere la vicinanza del Comune allo sport – le parole del sindaco – che rappresenta un motore fondamentale per la nostra città. È bello vedere così tanti sportivi accorsi per questa occasione nella speranza che nascano sempre nuovi talenti a Siena". Questi i premiati: stella d’oro a società al merito sportivo all’Asd Costone; stella d’argento allo scacchista Mario Leoncini; la stella di bronzo a Giampiero Cenni, presidente dell’Unione polisportiva Poggibonsese scomparso in estate; palma di bronzo al merito tecnico a David Borgogni, Adriano Castellucci e Bruno Ciacci; a Michelangelo Fatini la medaglia d’oro al valore atletico; le medaglie d’argento sono invece andate ad Alisea Batazzi e Yuri Ferretti; quelle di bronzo sono state consegnate a Fabio Bibiani, Gabriele Cannoni, Luca Contorni, Lorenzo Granai, Irene Siragusa e Luca Tistarelli.

Guido De Leo