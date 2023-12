Stati generali della sanità. C’è il via libera

Siena si interroga sulla sua sanità che è sempre stata fiore all’occhiello. E lo fa in maniera corale, a tutto tondo. Un tema che verrà affrontato nella prima edizione degli ’Stati generali della sanità’, l’iniziativa che nelle intenzioni della giunta, che ha approvato il progetto il 6 dicembre scorso, è "volta a presentare e promuovere buone pratiche in ambiti differenziati, per condividere risultati, stimolare dibattiti e promuovere l’innovazione in un ambito, quello sanitario, in continua evoluzione". Parlare di servizi che riguardano la salute vuol dire parlare al cuore delle famiglie, in una città dove peraltro aumenta l’età dei residenti. L’idea è dunque quella di attivare un dibattito attraverso il quale stimolare soluzioni contribuendo alla trasformazione e all’innovazione del sistema a livello cittadino.

C’è già una prima ipotesi delle date in cui avverranno gli incontri , articolati su più mesi e in diverse location: probabilmente saranno fra aprile (il 6 e il 20) e maggio (l’11 e il 25) prossimi con incontri al mattino e tavoli di lavoro nel pomeriggio per arrivare alla stesura di un protocollo di collaborazione fra i soggetti istituzionali che parteciperanno, dal personale sanitario alla comunità scientifica, dalle amministrazioni pubbliche al volontariato, al terzo settore e anche i cittadini. Quattro i temi al vaglio: la gestione dei grandi eventi (organizzazione sanitaria nelle manifestazioni d’impatto), il futuro e la sanità digitale, la salute territoriale e l’animal therapy.

La.Valde.