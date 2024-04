Stati generali della salute. Oggi il via al Santa Maria

Al via oggi ‘La gestione sanitaria dei grandi eventi’, il primo appuntamento Stati generali della salute Siena 2024, organizzati dal Comune per confrontare le migliori pratiche sanitarie. A partire dalle 10, nella sala Calvino del Santa Maria della Scala si terrà un confronto tra esperienze a livello nazionale e internazionale. "L’obiettivo è mettere Siena al centro della discussione su numerose tematiche – ha dichiarato l’assessore alla sanità Giuseppe Giordano -. La mattina sarà dedicata al racconto delle best practices e al confronto con i cittadini interessati ai temi della salute. Nel pomeriggio sono in programma dei tavoli di lavoro, affinché le professionalità possano dar vita ad una collaborazione importante, anche con la stipula di protocolli". A prendere la parola saranno Roberta Volpini, direttore amministrativo Asl Roma 1, che parlerà su ‘Piano sanitario e rischio emergenza Giubileo 2025’; Andrea Maccioni della Croce Rossa comitato di Ivrea e Davide Marchegiano, dell’organizzazione del carnevale storico di Ivrea, che parleranno di ‘Organizzazione sanitaria - Carnevale storico di Ivrea e battaglia delle arance’.

Sarà poi il turno di Francesco Marano, presidente emerito del Comitato Festa di Sant’Agata, insieme ad Alessandro Porto, assessore alla Protezione civile del di Catania, parlerà del ‘Piano di organizzazione sanitaria Festa Sant’Agata di Catania’. Allo stesso modo, José Maria Villadiego, direttore assistenziale del Centro per le emergenze sanitarie dell’Andalusia parlerà di ‘Piano di organizzazione della Settimana Santa di Siviglia’. Poi Giuseppe Panzardi, direttore della centrale operativa del 118 Siena-Grosseto.