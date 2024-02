Stasera incontro sulle ‘nuove’ energie

Questa sera alle 17,30 al Centro civico ‘le granaglie’ si terrà un incontro pubblico per illustrare la nascita della nuova ‘Comunità Energetica Rinnovabile’. Una operazione dedicata al miglioramento dell’ambiente con l’obiettivo "di fornire benefici ambientali, economici e sociali a tutti i suoi componenti, cittadini, imprese e associazioni del territorio sangimignanese, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile". Ad illustrare cosa sono le comunità ambientali e quali i vantaggi saranno spiegati dall’assessora all’ambiente della Regione Toscana Monia Monni e Leonardo Maiellaro in rappresentanza dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse e saranno presenti il sindaco Andrea Marrucci e in vicesindaco e assessore all’ambiente Niccolò Guicciardini.

R.F.