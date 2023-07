Stasera ’Estate africana’ Incontro tra culture con musica, moda e cena

Oggi nella Parrocchia di San Rocco a Pilli si svolgerà l’Estate Africana - Incontro tra culture per la diversità, festa di rigraziamento per coloro che hanno lavorato per l’accoglienza e l’integrazione di tanti ragazzi. Parteciperà un gruppo africano e si svolgerà una cena africana con vini di buona qualità. La serata è organizzata da Kiricuci, sartoria migrante, che alle ore 18 effettuerà una sfilata di moda con la partecipazione delle creazioni di ’Heritage Collective’. Seguiranno musica tradizionale e danza della Costa d’Avorio con i Guwayassa. Sarà presentato il progetto artistico ’Todos Somos Tu’ a cura di Giordana Canarezza. Poi cena africana.