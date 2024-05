Stasera al teatro dei Rozzi è ’GG Show’. Il liceo Galilei lancia i suoi talenti

Stasera sul palco del teatro dei Rozzi salirà per la prima volta il liceo scientifico Galilei: una serata spettacolo, dal titolo ’GG Show’ naturalmente, per valorizzare i talenti (nascosti, ma non troppo) dei ragazzi e anche l’occasione per fare beneficenza. Immersi in un’atmosfera interstellare, si alterneranno sul palco cantanti, ballerini, attori e musicisti in una divertente miscellanea di emozioni, alla ricerca di una nuova spettacolare forma espressiva. "L’occasione può rappresentare anche uno spunto di riflessione per pensare ad una scuola che si sappia aprire al mondo grazie alle capacità degli studenti, alle doti e alla loro creatività" sottolineano i docenti organizzatori. "In più vuole essere anche un pretesto per avvicinare i giovani al mondo del teatro e della musica". Con la regia del professor Sguerri, sul palco saliranno quattordici giovani talenti del liceo. Se l’iniziativa è prima di tutto ludica e aggregativa, il fine ultimo è ’molto buono’: la serata servirà infatti a raccogliere fondi da donare al reparto di oncologia pediatrica del policlinico Le Scotte, per aiutare i piccoli pazienti dell’ospedale. Sipario alzato dunque alle 21 e, tranquilli, non è previsto l’abito da sera.