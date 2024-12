Stalking all’ex. Un anno e 10 mesi e corso di recupero

Ha fatto stalking all’ex compagna, che vive nel comune di Montalcino. Minacciando di uccidere anche i suoi cani, non riuscendo a rassegnarsi alla fine del loro rapporto sentimentale. Tanto che era poi scattato il divieto di avvicinamento alla donna. Che è assistita dall’avvocato Roberto Ivan Picci il quale si era opposto, qualche settimana fa, al patteggiamento della pena chiesto dall’imputato evidenziando tra l’altro che per accedere alla sospensione condizionale doveva effettuare un programma di recupero riservato agli uomini maltrattanti. Infatti ieri l’uomo, difeso dall’avvocato Duccio Pagni, ha patteggiato 1 anno e 10 mesi per lo stalking con la sospensione che scatterà solo alla luce del buon esito del percorso al Centro di ascolto uomini maltrattanti di Firenze.

L’imputato non si era limitato a telefonate e minacce persino all’uomo con cui la ex si era rifatta una vita, ma era entrato nell’appartamento di forza afferrando la sciarpa che la donna aveva al collo, stringendola.