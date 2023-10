Stagione teatrale, si alza il sipario. Quindici spettacoli in ’Metaversi’

Una stagione più breve, ma senza rinunciare a niente. Quindici spettacoli compongono il cartellone di ‘Metaversi’, la rassegna dei Teatri di Siena che si aprirà ai Rinnovati il 3, 4 e 5 novembre con il ‘Falstaff a Windsor’, scritto e diretto dal vincitore del David di Donatello 2023 Ugo Chiti e tratto dal dramma di Shakespeare, interpretato da Alessandro Benvenuti, direttore artistico dei teatri senesi confermato anche per questa stagione, nata negli ultimi mesi del suo precedente mandato.

La rassegna proseguirà con ‘La Locandiera’ di Goldoni, interpretata da Sonia Bergamasco, dal 24 al 26 novembre. Dal 16 al 18 dicembre, l’atteso ritorno dello show no-gravity ‘Exodus’. Sotto le feste natalizie, due spettacoli per riunire la famiglia a Teatro: ‘Le Cirque invisible’ del leggendario duo composto da Jean Baptise Thierèe e Victoria Chaplin dal 21 al 23 dicembre 2023; e il Balletto dell’Opera Nazionale di Stato Rumena con ‘Il lago dei cigni’ di Cajkovskij dal 5 al 7. La compagnia Le belle bandiere porta in scena ‘Risate di gioia’ dal 12 al 14 gennaio.

‘La signora del martedì, tratto dall’omonimo romanzo di Massimo Carlotto, in scena dal 19 al 21 gennaio 2024 con Giuliana De Sio e Alessandro Haber. Un ‘Otello’ tutto al femminile, con la regia di Andrea Baracco dal 26 al 28 gennaio. Spazio anche alla danza contemporanea con il toccante "Ingratitudine" della compagnia Motus, ai Rinnovati dal 2 al 4 febbraio. Dal 9 all’11 febbraio ‘Pà’, pièce dedicata a Pier Paolo Pasolini e tratta dai testi dello scrittore, con Luigi Lo Cascio.

Dal 16-18 febbraio ’H2OMIX’, un viaggio nel mondo dell’acqua portato in scena dagli illusionisti della danza. In scena dal 1 al 3 marzo 2024 il dissacrante ‘Hybris’ con Antonio Rezza. Claudio Bisio porta in scena il suo one-man show con i divertenti episodi di ‘La mia vita raccontata male dal 15 al 17. Dal 22 al 24 marzo ‘Mettici la mano’, Una commedia di Maurizio de Giovanni, nata come una costola della saga ‘Il commissario Ricciardi’. A chiudere la rassegna sarà infine Teresa Mannino per la prima volta a Siena, con il suo ‘Il giaguaro mi guarda storto’ dal 5 al 7 aprile.

Al Teatro dei Rozzi, invece, andrà in scena ‘Metaversi-ZETA’, una stagione di teatro contemporaneo pensata in collaborazione con Straligut Teatro, con una selezione di quattro spettacoli realizzati da compagnie emergenti. Apre la rassegna il 21 febbraio ‘Untold’, cui fanno seguito il 6 marzo ‘Aldo Morto’, ‘Tropicana’ il 10 aprile e, in conclusione, ‘Apocalisse tascabile’ l’8 maggio.

"Benvenuti ha saputo catalizzare molte energie – afferma il sindaco, Nicoletta Fabio – soprattutto giovanili. Per questo abbiamo rinnovato la nostra fiducia". Per il momento la conferma di Benvenuti alla guida dei Teatri di Siena riguarda solo questa stagione, ma il sindaco conferma che dialogo sul futuro è tuttora aperto, alla luce dei grandi risultati ottenuti anche in termini di pubblico, con ventimila spettatori registrati nel corso dell’ultima rassegna andata in scena.

"L’unico modo che abbiamo per onorare la fiducia accordataci – afferma Benvenuti – è mantenere, e se possibile migliorare, il livello qualitativo delle proposte teatrali. La stagione proposta, anche se più breve, mi pare che offra questa garanzia. Naturalmente e come sempre, sarà poi il pubblico a giudicare il nostro lavoro".