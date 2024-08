Staggia Senese: disagio. Avvallamenti e buche. Compromessa la viabilità

"Disagi per la mobilità in alcune strade di Staggia Senese". Avvallamenti sull’asfalto - rilevano gli abitanti di alcuni punti chiave nel transito dei veicoli - impediscono di viaggiare in maniera sicura. Difficile procedere senza andare incontro a problemi in via XXV aprile, nella superficie che costeggia le mura staggesi, una delle porte di accesso al paese. Un’arteria quindi non secondaria, in materia di flussi di veicoli.

"Appare, il fondo stradale, poco praticabile in più di una porzione. E per questo occorre un intervento di manutenzione per rendere più adeguati i collegamenti", sostengono da Staggia Senese i residenti che chiedono all’ amministrazione comunale di Poggibonsi di provvedere in tale direzione. In una fase che ha portato all’apertura di vari cantieri e al compimento di opere per migliorare la vivibilità della frazione, da via della Pace a piazza Anton Francesco Grazzini, per arrivare alla contigua via Borgovecchio, zona che rappresenta il cuore antico, nella quale i lavori sono iniziati nelle scorse settimane. Abitanti che rilevano però disagi per la presenza di buche sull’asfalto, anche in altre strade come per esempio via Borri e poi via Livorno, nel quartiere che ha visto a suo tempo l’intitolazione dei percorsi alle città capoluogo di provincia della Toscana. In quest’ultimo caso le problematiche riguardano da vicino pure i pedoni, spiegano sempre da Staggia Senese. Il motivo? "Perché certi tratti di marciapiedi, per lo stato in cui versano, non garantiscono la necessaria tranquillità a chi li utilizza per i normali spostamenti". Si conclude, la ricognizione tra le zone di Staggia, con la segnalazione di un arbusto caduto nell’area verde pubblica di via Prato, nei pressi del supermercato. Forse una delle conseguenze dei recenti episodi legati al maltempo e agli eventi atmosferici del 14 agosto e dei giorni precedenti. Imprevisti, nel bel mezzo della stagione estiva, capaci di deternare ulteriori difficoltà comunque superate in questo caso in un breve arco di tempo e senza serie problematiche a conti fatti, come sottolineano gli stessi staggesi.

Paolo Bartalini