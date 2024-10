Stadio, l’ex rifugio antiaereo diventerà una ciclostazione

Va avanti spedita la realizzazione della ciclostazione nell’ex rifugio antiaereo all’interno dello stadio “Franchi“. L’amministrazione comunale ha affidato i lavori (costo 17mila euro), all’interno della struttura di proprietà del Demanio dello Stato, che il Comune ha ottenuto in affitto per sei anni.

"Una porzione dei locali – si afferma nell’atto che dà il via ai lavori – risulta fruibile, con opere di finitura modeste ed essenziali, per la realizzazione di un deposito per biciclette". Un servizio, quello del deposito delle biciclette, di cui si è spesso parlato, a fronte della cerscita esponenziale negli ultimi anni del turismo sulle due ruote, con conseguenti difficoltà di sosta all’interno del centro storico.

Ora l’innovazione che consente anche di recuperare uno spazio per il quale, nel tempo, si era anche parlato di possibile alternativa per il posteggio degli scooter, adesso in piazza Matteotti. Ipotesi mai decollata, mentre ora prende corpo la soluzione per le biciclette.

La spesa complessiva dell’operazione è stimata in 80mila euro, la metà dei quali (voce di gran lunga più consistente) è destinata all’acquisto di rastrelliere e armadietti. Da tempo le associazioni di ciclisti chiedono anche di incrementare le attrezzature per la sosta in città, ora la novità nell’ex rifugio antiaereo.