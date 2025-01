"Spero possano fare solo il bene del calcio senese"

La scelta della proprietà svedese, come dichiarato dai dirigenti bianconeri nelle ultime settimane, è stata quella di una spending review, per donare al Siena Fc, in futuro, un maggiore stabilità. Cosa ne pensa allora Bernardo Masini, giocatore della Robur che, da senese, ha la Robur nel cuore? "La mia unica speranza è che questa società faccia il bene del calcio senese – ha affermato il centrocampista –, che i progetti messi in piedi trovino continuità. Il gruppo svedese è qua da troppo poco tempo perché si possano trarre indicazioni o si possano dare giudizi e comunque il compito che ho è di fare bene il mio lavoro in campo. Posso però dire che è sempre puntuale nei pagamenti, a differenza di prima, e questo è un aspetto importante per noi giocatori".

"In questo momento parlare di un percorso a lungo termine, da un punto di vista personale – ha aggiunto il bianconero –, mi viene anche difficile. Il mio contratto scadrà a giugno, non so quindi cosa accadrà. Ovviamente il mio obiettivo è di rimanere in bianconero il più a lungo possibile, di continuare la mia carriera con questa società".