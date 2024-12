"Spero che arrivi un investitore"

David Poggialini, 43 anni, delegato provinciale della Fiom Cgil, è entrato nella fabbrica di viale Toselli a soli 18 anni. Anche lui fa parte dei 299 lavoratori che dal 31 dicembre del 2025 sembrano destinati al licenziamento, in quanto considerati da Beko Europe degli esuberi. Sempre presente in prima linea durante cortei e manifestazioni di protesta, Poggialini ammette con un certo pudore: "Ho trascorso il Natale in famiglia, ma sono stato più pensieroso rispetto agli anni passati. Vivo con mio padre pensionato in un appartamento in affitto. Ho fatto un piccolo regalo sia a lui che alla mia fidanzata, ma con tanti dubbi verso il futuro. Il pensiero principale infatti e l’incertezza della fonte di reddito. In ogni caso, spero in una soluzione".

A soli 43 anni, anche l’idea di andare in pensione non è praticabile: "Mi sono guardato in giro in queste settimane – racconta Poggialini –: ho trovato offerte di lavoro come autista di autobus presso società private, ma servono comunque soldi per prendere la patente necessaria a condurre questo tipo di mezzi, quindi... ".

Anche i festeggiamenti per San Silvestro saranno in economia: "Prima cenerò con mio padre, poi girerò con la mia fidanzata tra i concerti e gli spettacoli nel centro storico", annuncia. Ma il lavoratori ha già iniziato da tempo a "tagliare il superfluo": "Ha rinunciato alle serate e alle cene fuori – spiega – e anche alla palestra. Non sono un tipo, che si butta giù facilmente, sono sempre stato fiducioso, in me prevale la speranza che alla fine si trovi una soluzione. La vedo dura, ma spero che in viale Toselli arrivi qualche investitore, perché ritengo che questa non solo sia la cosa migliore, ma sia anche l’unica soluzione percorribile". Terminate le festività, Poggialini è pronto a "tornare alla lotta": "A gennaio lavoreremo solo 11 giornate, il 2 ripartirà il presidio davanti alla fabbrica, poi organizzeremo altre iniziative nella speranza di una svolta positiva".

