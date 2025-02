"Spariti i bulloni delle ruote. Ho viaggiato rischiando la vita. Subito la denuncia in caserma"

Rischia la vita insieme all’amica in seguito alla manomissione accertata della propria automobile, una Fiat Panda. Alcuni bulloni delle ruote infatti sono stati asportati dalla macchina che era parcheggiata dalla scorsa notte sotto la propria abitazione. La proprietaria dell’automobile - per un fortuito caso - non è stata coinvolta in quello che poteva davvero essere un drammatico incidente dagli esiti imprevedibili.

Ecco che la proprietaria dell’auto ha presentato una denuncia penale presentata ai Carabinieri della Compagnia di Montalcino alla stazione di Piancastagnaio. Gli inquirenti stanno indagando su quello che si profila come un vero e proprio atto criminale.

L’episodio ha destato un certo scalpore tra la popolazione di Piancastagnaio dove, negli ultimi tempi, sono stati segnalati furti singolari e strani a partire dal cartello pubblicitario sparito lo scorso ottobre.

Mai però era stato denunciato un gesto come questo. "Avevo parcheggiato l’automobile sotto la mia abitazione in Via Collemaggio martedì notte – racconta la signora residente a Piancastagnaio – l’auto non presentava anomalie evidenti. L’indomani ho preso la macchina per recarmi all’ospedale di Nottola dove dovevo accompagnare un’amica e, durante il viaggio, ho notato qualcosa di strano. C’era qualcosa che non andava. Ho fatto più di cento chilometri sulla Cassia. Poi al ritorno, mi sono fermata al primo punto di soccorso dove ho chiesto cosa poteva essere accaduto. Qui il meccanico ha capito subito quale fosse il problema: erano stati asportati sei bulloni dei cerchi delle ruote".

L’amarezza della signora: "Un gesto incomprensibile, provo solo una grande rabbia. Ovviamente ho fatto subito denuncia ai Carabinieri". Un gesto che poteva costar caro alla signora e alla sua amica.

Giuseppe Serafini