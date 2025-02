Spaccio, scatta il blitz. Un arresto anche in città

Sono tutti giovani, di età compresa fra i 19 e i 29 anni, i 12 indagati arrestati ieri dai carabinieri del comando provinciale di Potenza, in un’inchiesta della Dda, su un’associazione finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, che aveva base ad Avigliano. Sei gli arresti (5 in carcere e 1 ai domiciliari), le altre misure sono tre obblighi di dimora e tre obblighi di firma. Le misure sono state eseguite a Potenza, Avigliano, Montescaglioso (Matera), Bologna, Cologno Monzese (Milano), Roma e uan anche a Siena. L’indagine, svolta dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto Operativo di Potenza, nasce da una rapina consumata a Potenza nell’agosto 2023 ai danni di un 30enne di Manduria, lasciato fra via Baracca e via Toti con i polsi legati e con evidenti segni di percosse sul volto, che vagava per le vie in cerca di aiuto.